Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы

Роман Григорчук почти гарантировал "Астане" группу Лиги Европы

е только "Динамо", "Александрия" и, возможно, "Заря" будут представлять Украину в Лиге Европы. Отдельные футболисты и тренеры также имеют шанс пробиться в группу Лиги Европы.

"Астана" украинского тренера Романа Григорчука дома разгромила белорусский БАТЕ со счетом 3:0 и максимально приблизила участие в групповом раунде Лиги Европы.

"Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва на выезде встречался с литовской "Судувой". Матч завершился нулевой ничьей. С первых минут в составе "Ференцвароша" сыграли и провели весь матч украинские полузащитники — Игорь Харатин и Александр Зубков. Даниил Игнатенко провел матч на скамейке запасных.

Вячеслав Шарпар в составе "ФК Рига" в гостях уступил "Копенгагену" (1:3). Мирослав Славов остался в запасе латвийцев.

"Гент" украинцев Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса дома обыграл хорватскую "Риеку" 2:1. Яремчук и Пластун вышли в основном составе, Безус — на замену. Яремчук записал в свой актив голевую передачу.

"Селтик" дома победил шведский АИК. Марьян Швед не попал даже в заявку чемпиона Шотландии.

Роман Яремчук записал в свой актив голевую передачу.

Лига Европы. Плей-офф. Первые матчи

"Астана" (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь) 3:0

"Судува" (Литва) — "Ференцварош" (Венгрия)

"Копенгаген" (Дания) — "ФК Рига" (Латвия) 3:1

"Гент" (Бельгия) — "Риека" (Хорватия) 2:1

"Селтик" (Шотландия) — АИК (Швеция) 2:0

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Ответные матчи состоятся через неделю, 29 августа.