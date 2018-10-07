Как сыграл Коноплянка в победном матче с "Фортуной"

"Шальке" в гостях одолел "Фортуну" .Фото: ESPN.com

В 7 туре чемпионата Германии "Шальке", цвета которого защищает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, победил на выезде "Фортуну".

В Дюссельдорфе "Шальке" одержал вторую победу в сезоне, обыграв местную "Фортуну" 2:0. В составе гостей во втором тайме отличились МакКенна и Бургшталлер.

Евгений Коноплянка вышел на поле на 79-й минуте, заменив Маккенна. До конца игры украинец ничем особенным не запомнился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка признался, воспринимает ли Шевченко легендой украинского футбола

"Шальке" набрал шесть очков и поднялся в турнирной таблице Бундеслиги на 14 место.