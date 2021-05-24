Как Шевченко забил Бущану пять подряд пенальти

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко находится в хорошей игровой форме.

Во время первого сбора национальной команды Шевченко продемонстрировал свое умение бить пенальти.

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан смог только с шестой попытки отбить удар от Шевченко. К этому Андрей Николаевич не оставлял никаких шансов одном из лучших вратарей чемпионата Украины.

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2015 года. Свою игровую карьеру он завершил после Евро-2012. Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины в прошлом сезоне Лиги наций. Следующий свой матч сборная Украины проведет 3 мая против Кипра в рамках подготовки к Евро-2020/21.