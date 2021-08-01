Как Шевченко тренировал сборную Украины

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Украинский тренер 44-летний Андрей Шевченко объявил о завершении контракта с Украинской ассоциации футбол (УАФ). Андрей Николаевич работал на посту тренера национальной команды пять лет.

Gazeta.ua вспоминает путь Шевченко в сборной Украины за пять лет

Мог стать тренером сборной после домашнего Евро-2012. Еще в 2012 году тогдашний глава УАФ Анатолий Коньков хотел пригласить Шевченко вместо Олега Блохина, который пошел работать в "Динамо". Шевченко решил что еще не готов к такой работе.

Провальный Евро-2016. Шевченко начал работал в сборной в начале 2016 года. Он заменил в тренерском штабе Михаила Фоменко одного из ассистентов Александра Заварова. Ожидания прихода Шевченко в роли полноценного тренера привело к краху на турнире - ноль побед и ноль забитых мячей в трех матчах.

Испанский след. Во время самостоятельной работы в национальной команде пригласил в свой штаб бывшего ассистента Сергея Реброва в "Динамо" Рауля Рианчо. Испанец стал главным идеологом и тактиком сборной.

Ребров, Маркевич и Михайличенко - главные кандидаты на работу в сборной

Неудачная квалификация на Кубок мира в Россию. Национальная команда не смогла пройти отбор на Кубок Мира-2018. Сборной не хватило сыгранности, а Шевченко - опыта. Идеи Рауля не работали Хорошие отрезки сменялись провалами. Из трех главных конкурентов Хорватии, Исландии и Турции удалось победить только однажды турок.

Итальянский след. После ухода из сборной Рианчо итальянский дуэт Мауро Тассотти и Андреа Мальдера стали главными помощниками Шевченко. Сборная начала играть в более рациональный футбол.

Успех в Лиге наций. Сборная Украины смогла выиграть свою группу в Лиге наций в дивизионе Б. Украинцы не оставили шансов Чехии и Словакии. Успехи в Лиге наций стали началом удачной квалификации к Евро-2020/21.

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Победа над действующими победителями Евро. В отборе к Евро-2020/21 сборная Украины начала с гостевой ничьи против Португалии. В конце отбора команда Шевченко одолела тогдашних победителей Евро в Киеве. В общем, отбор команда Шевченко прошла удачно. Не оставила шансов главным конкурентам Португалии и Сербии.

Победа над Испанией. Сборная Украины не смогла удержаться в дивизионе А Лиги наций. Украинцам засчитали техническое поражение за гостевой матч против Швейцарии из-за вспышки коронавируса в команде Шевченко. Но в целом выступления на турнире сборная может занести себе в актив. Главным достижима победа над Испанией в Киеве.

Неоднозначный Евро-2020/21. Выступление на Евро однозначно оценить нельзя. Украинцы провалили матчи в группе. Только благодаря Швеции вышли в 1/8 финала, где победили именно шведов - самую слабую команду плей-офф. В матче против Англии команда Шевченко не оказывала никакого сопротивления.

Шевченко исчерпал себя в сборной Украины и требует новых вызовов

Исчерпал себя в сборной. За пять лет Шевченко отдал сборной все, что мог. Далее требует новых вызовов для дальнейшего прогресса. Уровень тренера выше уровня команды. Шевченко пришёл время делать следующий шаг для развития. Перспективы национальной команды пока очень туманны. Идет смена поколений и нужно строить новую команду.

Планы на будущее. Шевченко возьмет время на отдых. Будет ждать хорошего предложения. Если не пойдет в Стефано Пиоли, то будет одним из главным кандидатов на пост тренера "Милана". Возможно, начнет работать с меньших клубах. Приоритет Италия, но возможны другие страны. Условная "Бенфика" также будет хорошим вариантом. Там президентом стал друг и партнер по "Милану" Руи Кошта.

Нет главного кандидата на пост нового тренера сборной . Среди возможных вариантов Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко. Не будем неожиданным приход Олега Блохина. Не стоит забывать о Викторе Скрипника, Романа Григорчука и тренера "молодежки" Руслана Ротаня. Из иностранцев - бывший наставники "Шахтера" Паулу Фонсека и Луиша Каштру, которые сейчас без работы.

Андрей Шевченко является воспитанником киевского "Динамо". Выступал за "Динамо", "Милан" и "Челси". С итальянцами побеждал в Лиге чемпионов. После Евро-2012 объявил о завершении профессиональных выступлений. Работает тренером по 2016 года.

1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора к Кубку мира против Казахстана.