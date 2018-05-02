Как "Рома" билась с "Ливерпулем" за финал Лиги чемпионов в Киеве - видео

Салах и партнеры, несмотря на поражение, оформили путевку в Киев. Фото: UEFA.com

Повторный матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем" получился не менее зрелищным, чем первый, когда в Англии хозяева победили соперника - 5:2.

В Италии "Рома" быстро получила серьезный удар: после ошибки Наингголан мяч подхватил Фирмино, великолепным пасом вывел Мане на "свидание" с голкипером и нападающий "Ливерпуля" пробил без шансов для Аллисон.

Интересно, что за первый тайм римляне ни разу не попали в створ ворот, единственный гол гости забили себе сами. Это произошло после того, как Эль-Шаарави в штрафной скинул мяч на линию вратарской, Ловрен попытался выбить мяч подальше, но попал в голову Милнера, от которого мяч влетел в сетку.

Второй гол "Ливерпуль" провел после подачи углового и суеты у ворот "Ромы", в которой расторопнее оказался Вейналдум и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Подопечные Эусебио Ди Франческо выровняли положение после перерыва, когда Эль-Шаарави пробил из опасной позиции, голкипер парировал удар, а Джеко, к которому отлетел мяч, технически попал в ворота.

На последних минутах дубль оформил Наингголан: сначала после дальнего "выстрела", после которого мяч от штанги залетел в ворота, а затем с пенальти.

Надо отдать должное "Роме", которая вырвала волевую победу, и, несмотря на все невзгоды, билась до конца.

"Рома" - "Ливерпуль" 4:2

Голы: Милнер, 15 (в свои ворота), Джеко, 52, Наингголан, 86, 90+4 (пен.) - Мане, 9, Вейналдум, 26

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Флоренци, Наингголан, де Росси (Гоналон, 69), Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фирмино (Соланки, 87), Вейналдум, Салах, Милнер, Мане (Клаван, 83), Хендерсон.

Предупреждения: Флоренци, 77, Манолас, 84 - Ловрен, 44, Робертсон, 84, Соланки, 90

Первый матч: 2:5

Смотрите яркое видео матча:

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Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский"