Как проходили стартовые матчи Евро

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

11 июня стартует Евро-2020/21. Турнир перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории Евро будет принимать сразу 11 различных городов Европы.

В первом матче между собой сыграют Турция и Италия.Gazeta.ua вспоминает, как начиналась Евро в прошлом.

Первый турнир прошел в 1960 году. Евро состоял из финала четырех команд. В первом поединке СССР разгромил Чехословакию -3:0, а Югославия победила Францию. Победителем турнира стала советская команда.

В 1964 году Испании собрались четыре лучшие сборные - СССР, Дания, Испания и Венгрия. В первом матче советская команда разгромила датчан -3:0, но в финале проиграла Испании -1:2.

Евро-1968 прошел в Италии. В первом матче между собой сыграли итальянцы и советская команда. Игра завершилась вничью, поэтому победителя определяли жребием, который был на стороне Италии. "Скуадра адзурра" в итоге выиграла домашний чемпионат.

Через четыре года турнир проходил в Бельгии. В первом матче хозяева уступили ФРГ - 1:2. В итоге немцы стали победителем турнира.

В 1976 году турнир начался матчем в Загребе Чехословакия - Нидерланды. Победу -3:1 одержали чехословаки, которые выиграли и турнир.

Через четыре года Евро проходы в Италии. По системе двух групп по четыре команды. В первом матче ФРГ победили Чехословакию -1:0. Турнир выиграла команда ФРГ.

В 1984 году Евро проходил во Франции. В первом матче между собой играли команды Франции и Дании. Хозяев минимально победили -1:0. Евро выиграла команда Франции.

Евро-1988 проходил на полях ФРГ. В первом матче хозяев расписали ничью с итальянцами -1:1. Победителем турнира стала команда Нидерландов.

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В 1992 году Евро проходил в Швеции. В первом матче хозяева сыграли вничью с Францию ​​-1:1. Победителем турнира стала сборная Дании.

Следующий Евро пришёл в Англии. Турнир проходил по схеме с четырех групп. В первом матче Англию сыграла вничью со Швейцарией-1:1. Победу на турнир получила Германия.

В 2000 году турнир впервые принимали две страны Нидерланды и Бельгия. Открывали Евро Германия и Румыния. Победителя выявить не удалось -1:1. Победила на турнире Франция.

За четыре года турнир принимала Португалия. Хозяева проиграли в первом матче будущему победителю турнира Греции -1:2.

Евро-2008 проходил на полях Австрии и Швейцарии. В стартовом матче швейцарцы проиграли чехам -0:1. Победили на турнир испанцы.

Евро-2021 проходил в Украине и Польше. Поляки не смогли в стартовом поединке обыграть греков -1:1. Победила на турнире команда Испании.

Следующим хозяином Евро была Франции. В стартовом матче хозяева победили румын -2:1. Победу на турнир завоевала команда Португалии.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Стартует команда матчем против голландцев 13 июня.