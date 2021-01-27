Как принести своей команде победу за 0.5 секунды до конца игры

Леон Драйзайтль принес победу своей команде. Фото: Gettyimages.com.

В матче тура НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" одержал важную победу над "Виннипегом".

Счет матча был ничейный 3:3 за несколько секунд до конца основного времени игры. Команды уже готовились к овертайму.

Дополнительное время не входил в планы нападающего хозяев Леон Драйзайтля, который за 0.5 секунды до финальной сирены смог забросить победную шайбу в ворота "Виннипега"

Нападающий хозяев смог хладнокровно разобраться на пятачке соперника и переправил шайбу мимо вратаря гостей.

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В своем дивизионе "Эдмонтон" смог подняться на четверную позиции. "Виппиненг" расположился на третьем месте.