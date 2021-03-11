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пятница, 12 марта 2021 06:11

Как Милевский вернулся в Киев

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Как Милевский вернулся в Киев
Артём Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 17-го тура УПЛ бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский вернулся на НСК "Олимпийский".

Милевский противостоял "Динамо" в составе аутсайдера УПЛ "Минай". "ПРОФУТБОЛ Digital" собрал более яркие моменты связаны с Милевским, который не попали в трансляцию.

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Милевского радостно встретили киевские болельщики. 60 мин, проведенных на поле, нападающий "Минай" не нанес ни одного удара по воротам, 6 раз потерял мяч, 1 раз обыграл соперника 3 раза сфолил и получил необязательное предупреждение.


"Динамо" разгромило "Минай" - 3: 0.

Артём Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год. За это время выиграл 3 чемпионата и 4 Кубка Украины.

Нападающий также выступал за "Газиантерспор", "Хайдук", "Конкордии", "Тосно", "Кишварда" и "Динамо" Брест.

На началу 2020 года подписал контракт с новичком УПЛ "Минай". Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

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