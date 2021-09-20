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понедельник, 20 сентября 2021 14:24

Как Месси ссорился с тренерами

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Как Месси ссорился с тренерами
Гвардиола хитростью заставлял работать Месси. Фото: Reuters

Вчера во время матча ПСЖ - "Лион" форвард парижан Лионель Месси отказался пожать руку тренеру Маурисио Почеттино. Так обиделся, когда его заменили.

Вспоминаем предыдущие конфликты с тренерами.

В "Барселоне" Месси сначала ругался с Пепом Гвардиолой. Он был недоволен, когда тренер заставлял его прессинговать.

Отбор - слабое звено Лионеля. Однако Гвардиола хитрил. Он говорил форвардам:

"Вы должны сегодня высоко прессинговать, чтобы Лео не было трудно самому."

Месси только потом понял, что это была хитрость, направленная на то, чтобы заставить его работать на команду

Месси только потом понял, что это была хитрость, направленная на то, чтобы заставить его работать на команду.

Говорят, что во время речи тренера Месси захотел выпить колы. Пеп публично отказал. Тогда аргентинец сделал это на глазах у партнеров.

Гвардиола грустил, когда Месси неожиданно по несколько дней отказывался с ним говорить. Впоследствии Лионель снова улыбался, но такие периоды больно ранили тренера.

Когда Гвардиола объявил о своей отставке, Месси вечером прислал ему смс с просьбой остаться. Уже в "Баварии" Пеп долго хранил и перечитывал то сообщение.

Гораздо больше Гвардиолы доставалось Луису Энрике. Тот ввел военную дисциплину и Месси это сильно не понравилось. Отдельно раздражали аргентинца бесконечные ротации состава от Энрике. Однажды он оставил в запасе Месси и Неймара, и "Барса" проиграла "Сосьедад". Лучший футболист мира не явился на следующую тренировку.

В конце концов конфликт завершился отставкой спортивного директора Субисарреты и его заместителя Пуйоля - людей, которые поддерживали Энрике.

Последний конфликт - с Артетой. После поражения "Барселоны" в Манчестере – 1:3, злой Месси столкнулся в подтрибунном помещении с помощником Гвардиолы Артетой. Драку, которая назревала, удалось предотвратить игрокам и стюардам.

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Лионель Месси шесть раз выигрывал приз лучшего футболиста мира "Золотой мяч". Он имеет на одну победу больше, чем главный конкурент Криштиану Роналду.

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20
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