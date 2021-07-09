Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции

Конор Макгрегор попытается взять реванш. Фото: REUTERS

Боец смешанных единоборств 32-летний Конор Макгрегор устроил скандал перед поединком против своего сверстника Дасин Порье.

Ирландец вести себя вызывающе и пытался провоцировать соперника.

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Макгрегор многократно и оскорблял Порье, а во время дуэли взглядов ирландец стал в стойку и попытался ударить соперника ногой.

Поединок Макгрегор - Порье состоится 10 июля в рамках турнира UFC 264, который пройдет в Лас-Вегасе. В начале 2021 Порье победил Макгрегора нокаутом.