Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции

Боец смешанных единоборств 32-летний Конор Макгрегор устроил скандал перед поединком против своего сверстника Дасин Порье.
Ирландец вести себя вызывающе и пытался провоцировать соперника.
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Макгрегор многократно и оскорблял Порье, а во время дуэли взглядов ирландец стал в стойку и попытался ударить соперника ногой.
Поединок Макгрегор - Порье состоится 10 июля в рамках турнира UFC 264, который пройдет в Лас-Вегасе.
В начале 2021 Порье победил Макгрегора нокаутом.
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