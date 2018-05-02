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среда, 02 мая 2018 20:11

Как "Ливерпуль" разгромил "Рому" в домашнем полуфинале Лиги чемпионов

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Как &quot;Ливерпуль&quot; разгромил &quot;Рому&quot; в домашнем полуфинале Лиги чемпионов
Салах забил "Роме" роскошные мячb. Фото: Reuters

В стартовом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на родном "Энфилде" крупно обыграл "Рому" со счетом 5:2.

В этом матче определяющими стали действия Мохаммеда Салаха, который оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Причем забивал египетский форвард удивительно эффектно: впервые выполнил просто-таки шедевральный удар в дальнюю "девятку", а второй элегантно перебросил голкипера.

После перерыва Салах ассистировал Мане и Фирмино. Последний также забил два мяча - еще раз Фирмино выдал результативную передачу Милнер после подачи углового.

Когда счет стал 5:0 в пользу хозяев, "Рома" пошла большими силами в атаку и смогла сократить отставание. Сначала Наингголан мастерски отдал передачу в штрафную на Джеко, который остановил мяч грудью и сделал счет 1:5, а Перотти, который вышел на замену, реализовал пенальти (5:2) за игру рукой Милнера.

"Ливерпуль" - "Рома" 5:2

Голы: Салах, 35, 45, Мане, 56, Фирмино, 61, 68 - Джеко, 81, Перотти, 85 (пен.)

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино (Клаван, 90), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Хендерсон, Милнер, Мане

"Рома": Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Строотман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88)

Смотрите видео матча:

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Первым финалистом Лиги чемпионов стал "Реал", который по итогам двух матчей оставил за бортом турнира "Баварию" (2:1, 2:2).

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02
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