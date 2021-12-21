"Как игрок - он дерьмо" - полузащитник "Аталанты" пошутил над Малиновским

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур не скупился на комплименты для украинского партнера по команде - Руслана Малиновского.

Нидерландский футболист даже попытался подшутить над одноклубником.

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"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да я шучу. Он важный игрок, имеет феноменальную левую ногу. Сильный. Когда у него мяч и под левой, то трудно предположить, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ожидает.

Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Если не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, восстанавливал форму и лечился. Вижу его каждый день. На протяжении последнего месяца он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", - сказал Хатебур в комментарии Рressing.

В текущем сезоне "Аталанта" занимает четвертое место и отстает от лидера "Интера" на шесть очков. 21 декабря "Аталанта" сыграет в гостях против "Дженоа". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.