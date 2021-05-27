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пятница, 28 мая 2021 06:11

Как Де Дзерби знакомился с "Шахтером"

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Как Де Дзерби знакомился с &quot;Шахтером&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

25 мая Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера".

После подписания контракта итальянский наставник имел насыщенную программу.

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Во время двухдневного визита в Киев Де Дзерби встретился с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, ознакомился с инфраструктурой - тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит домашние матчи. Его сопровождал директор по футболу клуба Дарио Срна.

Роберто Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". На этом посту наставник заменил Луиша Каштру, который работал с командой два года.

Последним местом работы итальянца был "Сассуоло", который он возглавлял в течение трех сезонов. Наивысшее достижение команды под его руководством - восьмое место серии "А" в сезонах 2019/20 и 2020/21. Перед этим новоиспеченный тренер "Шахтера" работал в "Беневенто", "Фоджи" и "Палермо".

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