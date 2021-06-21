Как Буффон вернулся в "Парму"

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Итальянский клуб "Парма" объявил о подписании контракта с легендарным вратарем сборной Италии 43-летним Джанлуиджи Буффон.

После 20 лет "на заработках" Буффон вернулся в родную команду, где почил заниматься футболом. "Парма" поздравила возвращения вратаря эффективным роликом.

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На ролике фигура в черном капюшоне идет на домашний стадион "Пармы". Выходит на арену, берет в руки лопату и под воротами выкапывает загадочную копилку.

В ней находит форму времен своей молодости и плащ Супермена. После этого делает телефонный звонок, дальше возвращается, снимает капюшон и сообщает, что "вернулся".

Джанлуиджи Буффон известный своими выступили за "Ювентус" и ПСЖ. 10 раз становился чемпионом Италии и один раз выиграл чемпионат Франции. В составе сборной Италии провел 176 поединков. Обладатель Кубка мира-2006 и "серебра" на Евро-2012.