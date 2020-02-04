Кадара перевели в дубль "Динамо" после конфликта с Михайличенко - СМИ

Алексей Михайличенко перевел ведущего защитника команды в дубль. Фото: ФК "Динамо".

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в молодежную команду из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко.

Причиной стало неприемлемое поведение венгерского футболиста на вчерашней тренировке "бело-синих", сообщает "Динамо" от Шурика".

По информации издания, в какой-то момент Кадар буквально взорвался эмоциями и грубо высказался в адрес главного тренера. После этой тренировки защитника перевели в дубль.

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В текущем сезоне Тамаш Кадар провел 17 матчей во всех турнирах за "Динамо".