Известный украинский боксер раскритиковал "Динамо"

Тарасу Шелестюку не понравилась поведение игроков "Динамо" после поражения

Непобедимый украинский боксер "наехал" на "Динамо"

Тарас Шелестюк резко отреагировал на драку футболистов "Динамо" и "Шахтера", которая состоялась после матча на "Олимпийском".

"Динамо" не умеет достойно проигрывать. А пора бы уже научиться", - написал украинский боксер в Twitter.

Напомним, что после игры Тайсон что-то не поделил с Де Пеной. Конфликт игроков перерос в потасовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беринчик назвал самых тяжелых противников для Усика

В 3-м туре чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском проиграло" Шахтеру" 1:2.