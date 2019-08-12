Известный украинский боксер раскритиковал "Динамо"

Непобедимый украинский боксер "наехал" на "Динамо"
Тарас Шелестюк резко отреагировал на драку футболистов "Динамо" и "Шахтера", которая состоялась после матча на "Олимпийском".
"Динамо" не умеет достойно проигрывать. А пора бы уже научиться", - написал украинский боксер в Twitter.
Напомним, что после игры Тайсон что-то не поделил с Де Пеной. Конфликт игроков перерос в потасовку.
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В 3-м туре чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском проиграло" Шахтеру" 1:2.
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