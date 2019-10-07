Известный тренер согласился возглавить "Милан"

Лучано Спалетти близок к тому, чтобы стать новым тренером "Милана". Фото: рейтер.

Итальянский Милан, неудачно начал сезон в Серии А, близкий к смене главного тренера. Руководство "россонери" намерен в ближайшее время освободить Марко Джампаоло с поста главного тренера команды, а на его место пригласить Лучано Спалетти.

Об этом сообщает "Футбол 24"

Со Спалетти уже провели первый этап переговоров. Отмечается, что 60-летний специалист уже согласился возглавить "красно-черных"

Ранее в списке кандидатов на пост нового тренера "Милана" назывались Арсен Венгер, Андрей Шевченко, Стефано Пиола и Дженнаро Гаттузо.

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В последнем матче Серии А "Милан" победил "Дженоа" 2: 1 и занимает 13 место.