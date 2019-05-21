Известный итальянский тренер согласился возглавить "Ювентус"

Симоне Индзаги последние годы работал с "Лацио". Фото: Reuters

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги согласен возглавить "Ювентус", сообщает портал "GianlucaDiMarzio.com".

По информации ресурса, наставник римлян провел встречу со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.

Индзаги связан контрактом с "Лацио" до 2020 года, и руководству "бьянконери" предстоит убедить коллег из Рима отпустить тренера в Турин.

На прошлой неделе Индзаги привел "Лацио" к победе в Кубке Италии, на сегодняшний день его команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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В пятницу стало известно, что "Ювентус" и нынешний главный тренер Массимилиано Аллегри не станут продолжать сотрудничество по окончании нынешнего сезона.