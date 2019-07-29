Известно, сколько получит Усик за первый бой в супертяжелом дивизионе

За первый бой в супертяжелом весе Усик получит 1.2 миллиона долларов

Александр Усик получит кругленькую сумму за свой первый бой в супертяжелом весе.

По информации "Sport Arena", гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Такам за этот бой заработает 800 тысяч долларов.

Напомним, что поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы бицепса Усика.В случае победы над Такамом у украинца вырисовываются неплохие перспективы на более выгодные в спортивном и коммерческом планах поединки в супертяжелом дивизионе.

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Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго в мультифункциональной "Wintrust Arena", которая была открыта в 2017 году и вмещает 10 387 зрителей.