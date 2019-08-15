Известная украинская спортсменка показала соблазнительное фото в купальнике

Украинская легкоатлетка выложила откровенное фото в социальных сетях.

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вызвала бурные эмоции поклонников в Instagram своим фото в купальнике.

На снимке, сделанном на берегу водоема в Хмельницком, наша титулованная спортсменка демонстрирует фолловерам формы, едва скрываемые небольшим бикини.

Автор: Instagram Марина Бех-Романчук во время отдыха

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Марина Бех- Романчук - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, участница Олимпийских игр-2016. Призер Чемпионата Европы и Европейских игр в Минске в 2019-м.