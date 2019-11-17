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воскресенье, 17 ноября 2019 14:05

Итальянского тренера уволили после победы

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Итальянского тренера уволили после победы
Итальянская команда "Инвиктасауро. Фото: из открытых источников

Главный тренер итальянской юниорской команды "Инвиктасауро" Массимильяно Риччини был отправлен в отставку.

Наставника уволили после победы его команды со счетом 27: 0. "Инвиктасауро" разгромил команду "Марина Кальчо". Президента победителей Паоло Броджелли разозлил исход матча.

"Мы были потрясены и глубоко сожалеем, что наша команда юниоров обыграла соперника со счетом 27: 0. Это не в духе ценностей молодежного футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не было.

Как президент, я искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только учить молодежь, но и воспитывать его. В этом случае этого не произошло ", - сообщает" Футбол 24 "со ссылкой на" Sky Sport Italia ".

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Лидером Серии А есть туринский "Ювентус", который имеет в своем активе 32 очка после 12 матчей. На одно очко отстает миланский "Интер". Третья команда чемпионата Италии "Лацио" имеет в своем активе только 24 пункта.

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