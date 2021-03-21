Итальянцы хотят купить голкипера "Шахтера" почти даром

Анатолмя Трубина называют претендентом №1 на местов сборной. Фото: "Шахтер"

Ассистент директора по развитию футбола "Шахтера" Карло Николини поделился сведениями о подготовке молодежного состава "горняков".

Когда речь зашла о трансферной стоимости футболистов итальянский тренер заявил, что клубы из Италии ведут грамотную политику, приобретая дешёвых футболистов из Балкан или Восточной Европы.

Он также заявил, что такой вратарь, как Анатолий Трубин, при его нынешних темпах профессионального роста, был оценен итальянскими командами всего лишь в 4,5 миллиона евро, тогда как аналогичный вратарь-итальянец стоил бы 25.

"По Трубину обращались итальянские команды из середины турнирной таблицы и предлагали 4-5 миллионов – это безумие. Если бы молодой итальянец делал то же, что и он, то стоил бы 25 млн", – сказал Николини. Итальянца процитировал спортивный журналист Николо Скира.

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В нынешнем сезоне во всех турнирах Анатолий Трубин провёл 22 матча, из которых 11 отстоял "на ноль". Он не очень уверенно провел последнюю игру против "Ромы".