Италия повторила рекорд результативности забив 9 мячей Армении

Форвард сборной Италии Иммобиле отметился дублем в воротах армян. Фото: рейтер

Победа сборной Италии над Арменией 9: 1 стала исторической для коллектива Роберто Манчини.

Дело в том, что итальянская сборная забила 9 голов впервые с 1948 года. Последний раз итальянцы 9 раз поражала ворота соперников 71 год назад, когда в матче против США итальянцы получили "сухую" победу 9: 0.

Матч между Италией и США был проведен в рамках 1 раунда Олимпийских игр в Лондоне. Тогда четыре мяча в ворота американцев провел форвард "Вероны" Франческо Перниго, пишет "Спортарена"

Италия - Армения - 9: 1

Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзаньйоло, 9, 64, Барелла, 29 Романьоли, 72, Жоржинью, 75 (пен), Орсолини, 77, Кьеза, 80 - Бабаян, 79

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