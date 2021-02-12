Испанский форвард не хочет возвращаться в "Динамо"

Фран Соль не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Тенерифе" 28-летний Фран Соль не хочет возвращаться в киевское "Динамо".

Футболист играет в Испании на правах аренды, потому что не подошел наставнику киевлян Мирчи Луческу.

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"Хочу ли я остаться в"Тенерифе"? У меня есть свои пожелания, но также условия соглашений. Важно понимать, что у меня есть контракт с киевским "Динамо", и я должен его выполнять. Однако, конечно, я хотел бы остаться в "Тенерифе". Знаю, что боссы этого клуба оценивают мой прогресс и находятся в постоянном контакте с моим агентом. Они довольны моим сезоном. Посмотрим, чем закончится этот сезон, и я бы хотел, чтобы после него сторонам удалось договориться. Впрочем, мне не хотелось бы создавать иллюзии, потому что не все зависит только от моего желания", - сказал Соль в комментарии Diario de Avisos.

В текущем розыгрыше Сегунды Соль в составе "Тенерифе" провел 20 матчей, записав в актив 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Фран Соль перешел в "Динамо" в начале 2019 года, но не смог закрепиться в команде. Соглашение нападающего с киевлянами действует до 2023 года.