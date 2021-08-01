Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
1 Просмотров: 1350
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 333
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
4 Просмотров: 1215
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 666
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4977
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 792
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 369
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 567
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче
Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче
"Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"
"Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1206
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 720
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2196
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1836
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1108
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 06:11

Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче

  Комментировать
Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче
Испания спаслась на 92-ой минуте. Фото: Reuters

На Олимпиаде в Токио сыграли один из самых зрелищных матчей. В четвертьфинале сборная Испании разбила команду Кот д'Ивуара - 5:2. Хотя на 90-ой минуте именно испанцы пропустили и уступали - 1:2.

На 92-ой минуте тренер Испании выпускает форварда Рафу Мира. Почти сразу будущий герой встречи сравнивает счет - 2:2. Произошло это через 58 секунд после выхода.

В экстратайме Ойарсабаль с пенальти вывел Испанию вперед - 3:2. Вскоре Рафа Мир забил еще дважды и довел дело до разгрома африканской сборной - 5:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук официально перешел в "Бенфику"

В полуфиналах Олимпиады сыграют Испания с Японией и Бразилия с Мексикой. На прошлой Олимпиаде в Рио золото завоевала сборная Бразилии. Вторыми были немцы и третьим - сборная Нигерии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 12753
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 11601
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 6966
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 5760
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
21
 Просмотров: 4977
Спорт
"Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"
"Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"
 Просмотров: 846
Свитолина выиграла первую украинскую медаль в теннисе
Свитолина выиграла первую украинскую медаль в теннисе Просмотров: 369
Как Шевченко тренировал сборную Украины
Как Шевченко тренировал сборную Украины
 1 Просмотров: 405
Первое "серебро" Украины и падение 26-летнего рекорда нашей легкоатлетки: каким был день на Олимпиаде
Первое "серебро" Украины и падение 26-летнего рекорда нашей легкоатлетки: каким был день на Олимпиаде
 Просмотров: 540
Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной
Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной
 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
2
"Чаус в трусиках": скандальный экс-судья стал героем ярких фотожаб
Голосов: 252
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть