Испания разгромила сопернка в сумасшедшем матче

Испания спаслась на 92-ой минуте. Фото: Reuters

На Олимпиаде в Токио сыграли один из самых зрелищных матчей. В четвертьфинале сборная Испании разбила команду Кот д'Ивуара - 5:2. Хотя на 90-ой минуте именно испанцы пропустили и уступали - 1:2.

На 92-ой минуте тренер Испании выпускает форварда Рафу Мира. Почти сразу будущий герой встречи сравнивает счет - 2:2. Произошло это через 58 секунд после выхода.

В экстратайме Ойарсабаль с пенальти вывел Испанию вперед - 3:2. Вскоре Рафа Мир забил еще дважды и довел дело до разгрома африканской сборной - 5:2.

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В полуфиналах Олимпиады сыграют Испания с Японией и Бразилия с Мексикой. На прошлой Олимпиаде в Рио золото завоевала сборная Бразилии. Вторыми были немцы и третьим - сборная Нигерии.