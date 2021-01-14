"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии

Лукаку вывел "Интер" в следующую стадию Кубка Италии. Фото: REUTERS

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Италии.

"Милан" оказался сильнее "Торино". Основное и дополнительное время матча завершилось без забитых мячей. В серии пенальти команда Стефано Пиоли оказалась сильнее - 5:4.

"Интер" смог дожать "Фиорентину. Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В овертайме команда Антонио Конте смогла забить победный мяч. Ромелу Лукаку принес победу" Интера "за минуту до завершения овертайма.

"Наполи" победил "Эмполи" - 3:2. Команда Дженнаро Гаттузо преобладала соперника и получила закономерную победу.

А "Ювентус" оказался сильнее "Дженоа". Команда Андре Пирло повела в 2 забитых мяча, но не смогла удержать преимущество. Только в добавленное время Хамза Рафья принес победу хозяевам.

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В четвертьфинале Кубка Италии "Интер" сыграет с "Миланом". "Ювентус" поменяются силами с победителем пары "Сассуоло" -спавшая, а "Наполи" сыграет против против победителя пары "Специя" - "Рома".