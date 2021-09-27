"Интер" получил усиление перед матчем против "Шахтера"

Миланский "Интер" получил кадровое усиление перед матчем второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера".
Полузащитник чемпиона Италии Артуро Видаль залечил повреждение и полетит с командой в Киев, сообщает FC Inter News.
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Похожая ситуация и с Карлосом Хоакином Корреа, который уже тренируется в общей группе миланской команды.
Встреча "горняков" и "Интера" состоится 28 сентября на НСК "Олимпийский", начало игры 19:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
В предыдущем матче чемпионата "Шахтер" разгромил "Верес" - 4:1, а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой" - 2:2.
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