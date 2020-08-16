"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов

Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Динамо" Киев

17 августа "Шахтер" сыграет против "Интера" в полуфинале Лиги Европы.

В своей истории команды уже встречались. В сезоне 2005/06 "Интер" выбил "горняков" из Лиги чемпионов.

Судьба противостояния была почти решена в Донецке, где итальянцы во втором тайме засильем Обафеми Мартинса и Адриано получили комфорта победу.

Только чудо могол позволить тогдашний команде Мирчи Луческу на "Сан Сиро" добиться положительного результата. Сенсации не произошло, игра завершилась вничью 1: 1. На старте игры Альваро Рекоба фактически снял все вопросы о победителе пары. Бразилец Элано смог только сравнять счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" выиграет Лигу Европы – Луческу

Матч "Шахтер" - "Интер" начнется в 22 часов. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua