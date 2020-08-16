"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 450
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2223
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2142
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 540
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
13
16
10
7
11
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Видео
Все видео
"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов
"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
"Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
"Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Лучшего футболиста Европы-78 называли могучим "мышонком"
Лучшего футболиста Европы-78 называли могучим "мышонком"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1656
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 369
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 06:11

"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов

  Комментировать
&quot;Интер&quot; не пустил &quot;Шахтер&quot; в Лиге чемпионов
Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Динамо" Киев

17 августа "Шахтер" сыграет против "Интера" в полуфинале Лиги Европы.

В своей истории команды уже встречались. В сезоне 2005/06 "Интер" выбил "горняков" из Лиги чемпионов.

Судьба противостояния была почти решена в Донецке, где итальянцы во втором тайме засильем Обафеми Мартинса и Адриано получили комфорта победу.

Только чудо могол позволить тогдашний команде Мирчи Луческу на "Сан Сиро" добиться положительного результата. Сенсации не произошло, игра завершилась вничью 1: 1. На старте игры Альваро Рекоба фактически снял все вопросы о победителе пары. Бразилец Элано смог только сравнять счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" выиграет Лигу Европы – Луческу

Матч "Шахтер" - "Интер" начнется в 22 часов. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 13663
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 12600
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 12303
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
6
 Просмотров: 7830
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 6732
Спорт
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
 Просмотров: 936
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
 Просмотров: 639
Украинская теннисистка получила польское гражданство
Украинская теннисистка получила польское гражданство Просмотров: 774
Стаховский опозорился на турнире в Праге
Стаховский опозорился на турнире в Праге Просмотров: 405
После фиаско в Лиге чемпионов "Барселона" затеяла масштабную чистку состава
После фиаско в Лиге чемпионов "Барселона" затеяла масштабную чистку состава Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
5
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Голосов: 821
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua