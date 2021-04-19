Их ответ Суперлиге. Россия хочет объединенный чемпионат с Турцией

В прошлом году чемпиона России "Зенит" дважды бил скромный бельгийский "Брюгге". Фото: Reuters

Генеральный секретарь профсоюза российских футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал, как стоит поступить российским клубам после создания Европейской Суперлиги.

"Если говорить о российском футболе и других чемпионатах, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований. Но на региональном уровне: восточноевропейском, южноевропейском. Для России разумным шагом было бы создание объединённой лиги, в том числе с участием турецких клубов, так как в таком случае мы получим возможность продолжать играть зимой. Денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность увеличения дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна", — цитирует чиновника "Чемпионат".

В 2013 году российский тренер Валерий Газзаев носился с идеей объединенного чемпионата России и Украины. Идею забросили после бегства Виктора Януковича.

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Ранее 12 клубов объявили о создании европейской Суперлиги. От участия в ней отказались клубы Франции и Италии. На Апеннинах даже призвали исключить "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А.