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среда, 12 февраля 2020 15:29

Игроки "Динамо" зарабатывают менее 1 тыс. долларов - СМИ

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Игроки &quot;Динамо&quot; зарабатывают менее 1 тыс. долларов - СМИ
Самую большую официальную зарплату в "Динамо" получает президент клуба Игорь Суркис. Фото: из открытых источников

Игроки и тренерский штаб "Динамо" получают низкие зарплаты как для профессиональных футболистов.

Больше всех зарабатывает капитан "Динамо" Сергей Сидорчук - 21 тыс. грн. Виктор Цыганков получил около 18 тысяч, примерно такую ​​же сумму заработал Денис Гармаш, который в январе отправился в аренду в турецкий "Ризеспор". Интересно, что ни один легионер "бело-синих" не заработал за декабрь более 20 тыс. грн, пишет "Украинская правда".

Игроки молодежной команды получают еще меньше. Зарплата Ильи Забарного, который на сборах в Турции сыграл несколько спаррингов за основную команду, составила 4 тыс. грн. Обладатели молодежного Кубка мира-2019 Денис Попов и Георгий Цитаишвили получают по 18 тыс. грн.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко получил около 15 тыс. грн, а зарплата президента клуба Игоря Суркиса за декабрь 2019 года составила чуть более 40 тыс. грн. Вице-президент Евгений Красников заработал 10 тыс. грн.

Размер "черной" зарплаты у ведущих игроков "Динамо" составляет $50-60 тыс. в месяц. "Черную" зарплату выплачивают через две оффшорные компании - Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

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После первой части сезона "Динамо" занимает 2-е место в УПЛ, уступая "Шахтеру" 14 очками.

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