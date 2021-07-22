Игроки "Бока Хуниорс" подрались с полицией после фиаско в Копа Либертадорес

Маркус Рохо играл за "МЮ" пять лет. Фото: Reuters

Аргентинский "Бока Хуниорс" вылетел из Копа Либертадорес в 1/8 финала уступив бразильскому "Атлетико Минейро".

Футболисты аргентинского клуба были в ярости после матча, что вылилось в столкновения с полицией. Отдельных игроков задержали, сообщает "24 канал".

Оба матча между "Бока Хуниорс" и "Атлетико Минейро" закончились с одинаковым счетом 0:0. Поэтому победителя пары пришлось определять в серии пенальти, где метче оказались футболисты "Атлетико".

Однако игроки "Бока Хуниорс" решили, что их осудили в этом матче (арбитр не засчитал гол после просмотра видеоповтора - Gazeta.ua).

После игры в подтрибунных помещениях стадиона футболисты устроили столкновения с полицией. В ход шли все вещи, которые были под рукой. В том числе и металлическая ограда. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рохо даже пытался использовать огнетушитель.

12 августа "Атлетико" Минейро сыграет в четвертьфинале Копа Либертадорес против другого аргентинского гранда "Ривер Плейт".

В чемпионате Бразилии "Атлетико" после 12 туров занимает второе место, уступая три очка "Палмейрасу".