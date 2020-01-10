Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"

Контракт Эдуарда Соболя принадлежит "Шахтеру", а за "Брюгге" он играет на правах аренды. Фото: УАФ

Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь сыграл невероятный гол в товарищеском матче против ПСВ.

Соболь этот матч начал в запасе, но впоследствии вышел на поле. И именно его точный удар принес победу бельгийском клуба. После подачи с углового мяч отлетел к защитнику. Приняв мяч, Соболь нанес мощный удар взлета под штангу. Так счет стал 2: 0. А матч в итоге закончился 2: 1.

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В текущем сезоне Эдуард Соболь провел 17 матчей за "Брюгге", в которых отметился 2 ассист. Также защитник