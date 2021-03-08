Игрок сборной Украины забил гол в стиле Месси

Футболист сборной Украины 25-летний Эдуард Соболь отличился за красивым голом в чемпионате Бельгии.

В матче 29-го тура Жупилье-лиги против "Зюлте-Варегем" Украинский защитник забил 2-й гол своей команды. "Брюгге" разгромил своего соперника со счетом - 3:0.

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Соболь отобрал мяч в центре поля и самостоятельно протянул его в штрафную. Первый удар футболиста не удался - голкипер парировал, но на добивании помешать нашему земляку уже никто не сумел.

Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды. Его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру". Также Соболь выступал за "Зарю", "Металлист", "Металлург" Донецк и чешские "Славия" и "Яблонец".

Соболь постоянно вызывается в расположение сборной Украины. Он конкурирует за позицию левого защитника с Виталием Миколенко.