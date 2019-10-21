Игрок итальянского клуба посвятил невероятный гол больной раком жене

Раджа Наингголан помог своей команде одержать победу. Фото: рейтер

Бельгийский полузащитник итальянского "Кальяри" Раджа Наингголан забил невероятный гол в Серии А. Он его посвятил жене, которая борется с раком, сообщает "24 канал"

Раджа Наингголан забил в ворота СПАЛ уже на 9-й минуте встречи. Он подхватил мяч после розыгрыша штрафного и мощно пробил.

О том, что жена Наингголан Клаудия болеет раком, стало известно летом 2019 года. Тогда же полузащитник, в то время выступал за "Интер", перешел в скромный "Кальяри". Причиной стало то, что Клаудия именно с Сардинии. И игрок решил переехать ближе к тем местам, где она родилась.

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"Кальяри" победил СПАЛ 2: 0 и поднялся на 5 строчку турнирной таблицы. Следующий матч команда проведёт 27 октября против "Торино".