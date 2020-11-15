Игра должна была закончиться со счетом – 5:5 – немецкие болельщики

Горетцка отдал две голевые передачи. Фото Рейтер

Немецкие болельщики не разделяют радости СМИ по поводу победы и продолжают критиковать Йоахима Лёва и его команду за невыразительный футбол, который хоть и даёт результат, но всё это скорее цепочка счастливых совпадений для Германии, а не высококлассная работа тренера и его подопечных. Сообщает "Футбум".

Muller: Пожалуйста, продлите контракты с Бирхоффом и Лёвом хотя бы лет на 10 после этой выдающейся победы над ослабленной сборной Украины, которая могла забивать 5-6 голов в ворота Нойера и разгромить нас. Конечно же, нужно обязательно похвалить тренера и менеджеров сборной за то, что мы в Лиге Наций дважды обыграли такого грозного соперника, как сборная Украины, которая к тому же не могла играть в оптимальном составе. Это до чего же сборная Германии докатилась, что две победы подряд, а одна ещё и в товарищеском матче, уже заставляют журналистов нахваливать Лёва и его команду?

Tobi: Если бы я не смотрел матчи сборной Германии, а просто следил бы за турнирной таблицей, то сказал бы "ого, мы на первом месте". Вот только это первое место – это цепочка случайностей и совпадений в нашу пользу. А игры как не было, так и нет. Ну правда, будь Украина чуть точнее, счёт мог бы быть неприличным и не в нашу пользу. А так конечно, давайте порадуемся, мы же выиграли! Теперь нужно каждой победе радоваться?

Jorg: Сборная Германии всегда ездила на турниры в качестве одного из фаворитов на чемпионский титул. Но мало просто иметь в команде талантливых ребят, нужен ещё и лидер, капитан. В 2014 году таким был Бастиан Швайнштайгер. С того момента у нас больше не было игроков с таким характером, с такими лидерскими качествами. Все, что я вижу - это подборка из хороших игроков, но определенно не топ-сборная, которая может выиграть титул. С командой такого уровня можно надеяться на победы над сборными уровня Украины. И то, если повезёт. Но явно не на чемпионские трофеи на крупных турнирах. И это печально. И это "работа" Лёва.

Будь Украина чуть точнее, счёт мог бы быть неприличным и не в нашу пользу

Joshua: Если бы игра закончилась со счётом 5:5, то никто не должен был бы жаловаться. Обе команды хорошо сыграли в атаке и отвратительно в обороне. Раньше Германия была символом хорошей и надёжной защиты. Сейчас нам забивают голы все более-менее сильные соперники. Рюдигер – очень слабый игрок, не уровня сборной, Гинтер старается, но он никогда не будет защитником мирового уровня, а Зюле один не справляется.

Olaf: Понять реальный уровень игры Германии на фоне коронавирусной Украины просто невозможно. Очевидно только то, что даже от такой команды, у которой множество проблем, мы пропускаем голы и даём им создавать множество моментов у своих ворот. Надеюсь, никто не мечтает о том, что команда Лёва вдруг выиграет какой-то турнир. Разве что все соперники будут играть вторым составом из-за коронавируса.

Schmidt: Одно нытьё от болельщиков. В пяти матчах Лиги Наций против сильных соперников мы ни разу не проиграли. Разве это не достижение? Дважды выиграли у Украины. Оказалось, что этого достаточно, чтобы занять первое место в группе. Но разве это наши проблемы, что соперники играют ещё хуже, что у них коронавирус, травмы и всё такое? Германия лучшая в группе и на 99% выйдет в "финал четырёх", да ещё и будет в первой корзине посева. Мы играем в яркий атакующий футбол и добиваемся результата. Кому не нравится, те могут не болеть за эту команду, но я не удивлюсь, если даже такая Германия сможет выиграть Евро.

Kimmel: Надеюсь, что Испания выиграет во вторник и выиграет группу. Это будет позор, если мы займём первое место только за счёт двух побед над ослабленным соперником уровня Украины. Если мы выйдем в финал четырех, то с Лёвом обязательно продлят контракт, хотя всех уже тошнит от его пафосных интервью и якобы хороших результатов при отвратительной игре.

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Следующую игру сборная Германии сыграет во вторник, 17 ноября в гостях с Испанией.