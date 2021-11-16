"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения

Александр Абраменко выиграл единственную золотую медаль на Играх в 2018 году. Фото: НОК Украины

Украинский Олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко признал Россию агрессором.

В своем предыдущем интервью Абраменко считал все неоднозначно в событиях на Востоке Украины и в Крыму. По словам спортсмена, его не правильно поняли журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпический позор россиян и Роналду рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира

"Был удивлен, когда увидел статью в интернете. Некоторые моменты были извращены, выставлены не так, как я считаю.

Конечно, я понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, защищающих наши воины.

Журналисты осветили так, будто я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неправильно воспринято и использовано Россией в целях пропаганды.

От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию. Хочу пожелать им силы духа, терпения и всем вернуться в живых", - сказал Абраменко в эфире "Військового телебачення".

Александр Абраменко – украинский фристайлист, заслуженный мастер спорта Украины, специалист по лыжной акробатике, Олимпийский чемпион 2018 года. Обладатель малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике сезона 2015-16. Серебряный призер Чемпионата Мира 2019 года. Женат на русской фристайлистке Александре Орловой.