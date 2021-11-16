"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения

Украинский Олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко признал Россию агрессором.
В своем предыдущем интервью Абраменко считал все неоднозначно в событиях на Востоке Украины и в Крыму. По словам спортсмена, его не правильно поняли журналисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпический позор россиян и Роналду рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
"Был удивлен, когда увидел статью в интернете. Некоторые моменты были извращены, выставлены не так, как я считаю.
Конечно, я понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, защищающих наши воины.
Журналисты осветили так, будто я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может быть неправильно воспринято и использовано Россией в целях пропаганды.
От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию. Хочу пожелать им силы духа, терпения и всем вернуться в живых", - сказал Абраменко в эфире "Військового телебачення".
Александр Абраменко – украинский фристайлист, заслуженный мастер спорта Украины, специалист по лыжной акробатике, Олимпийский чемпион 2018 года. Обладатель малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике сезона 2015-16. Серебряный призер Чемпионата Мира 2019 года.
Женат на русской фристайлистке Александре Орловой.
Комментарии