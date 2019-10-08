Ибрагимович забил фантастический гол в США

Златан Ібрагімович в цьому сезоні МЛС забив вже 30 м'ячів. Фото: рейтер

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился голом в выездном матче заключительного тура регулярного чемпионата MLS с "Хьюстон Динамо", об этом сообщает "Чемпионат"

На 9-й минуте 38-летнему шведу удалось открыть счет красивым ударом с угла штрафной. Получив передачу от партнера, форвард отправил футбольный снаряд в дальний верхний угол ворот. Голкипер, не ожидавший такого решения Златана, не успел среагировать на удар.

Матч "Хьюстон Динамо" - "Лос-Анджелес Гэлакси" в итоге завершился со счетом 4: 2 в пользу хозяев. При этом в плей-офф конференции вышли гости.

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Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства. Швед уступил только Карлосу Вели с "Лос-Анджелеса", которому удалось отличиться 34 раза в 31 встречах и установить новый рекорд турнира.