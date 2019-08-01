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четверг, 01 августа 2019 16:25

Худший британский клуб одержал первую победу за 2,5 года

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Худший британский клуб одержал первую победу за 2,5 года
"Форт Уильям" впервые победил за два с половиной года

В футболе случаются чудеса - это доказал шотландский клуб

"Форт Уильям" уверенно переиграл Наирн Каунти (5: 2) в рамках Кубка Севера Шотландии.

Кажется, ничего особенного, если не учитывать, что это первая победа команды за 840 дней, сообщает "ВВС". Такая серия закрепила за командой с 5-го дивизиона Шотландии статус худшего клуба Великобритании.

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Прошлый сезон "Форт Уильям" завершил с разницей в 221 пропущенный гол.

https://football24.ua
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