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суббота, 25 января 2020 09:07

Холанд выдал очередную голевую феерию

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Холанд выдал очередную голевую феерию
У Холанда уже есть 5 мячей в двух встречах

Боруссия Дортмунд уничтожила Кельн в рамках 19-го тура Бундеслиги. Матч начался с быстрого гола Геррейро уже на первой минуте. До перерыва Ройс удвоил преимущество, а в начале второй половины забитым мячом отметился Санчо. Марк Ут один гол отыграл.

В конце игры на поле появился новичок Боруссии Эрлинг Холланд. Норвежец добил "козлов", оформив дубль, и забив уже пятый гол в двух матчах за "желто-черных". Об этом сообщает "Футбол-24".

С момента своего дебюта в немецкой Бундеслиге норвежский форвард провел на поле 57 минут и за это время забил пять мячей. В истории немецкого чемпионата никому не удавалось продемонстрировать такую скорострельность на старте своей карьеры.

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Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кельн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.

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