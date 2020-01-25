Холанд выдал очередную голевую феерию

У Холанда уже есть 5 мячей в двух встречах

Боруссия Дортмунд уничтожила Кельн в рамках 19-го тура Бундеслиги. Матч начался с быстрого гола Геррейро уже на первой минуте. До перерыва Ройс удвоил преимущество, а в начале второй половины забитым мячом отметился Санчо. Марк Ут один гол отыграл.

В конце игры на поле появился новичок Боруссии Эрлинг Холланд. Норвежец добил "козлов", оформив дубль, и забив уже пятый гол в двух матчах за "желто-черных". Об этом сообщает "Футбол-24".

С момента своего дебюта в немецкой Бундеслиге норвежский форвард провел на поле 57 минут и за это время забил пять мячей. В истории немецкого чемпионата никому не удавалось продемонстрировать такую скорострельность на старте своей карьеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 19-летним Холандом гоняются элитные клубы

Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кельн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.