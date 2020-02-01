Холанд снова забил, "Боруссия" победила

Холанд может переписать все бомбардирские рекорды бундеслиги

"Боруссия" Дортмунд без проблем разобрались с соперником в 20-м туре чемпионата Германии. "Шмели" уничтожили "Унион Берлин" - 5:0.

В составе "черно-желтых" дублем отметился зимний новичок Эрлинг Холланд (18,76'), который появился на этот раз играл со стартовых минут. На счету 19-летнего норвежца 7 голов в трех стартовых матчах за "Боруссию". Об этом сообщает ТСН.

Еще по голу клуба из Берлина забили Джейдон Санчо (13 '), Марк Ройс (68, пен.) И Аксель Витсель (70').

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"Боруссия", имея 39 баллов, расположилась на третьей позиции в турнирной таблице.