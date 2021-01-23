Холанд проиграл, но установил новый рекорд

Холанд забил 27 мячей в первых 28 матчах в бундеслиге и повторил рекорд Зеелера. Фото Global Look Press

Очередной тур бундеслиги открылся матчем двух "Боруссий" - Менхенгладбах принимал Дортмунд и победил - 4:2.

Хозяева первыми открыли счет. Отличился Эльведи. Холанд на двадцать второй минуте сравнял счет, а еще через 6 минут вывел гостей вперед - 1:2.

Однако Эльведи еще в первом тайме восстановил равновесие - 2:2. Во второй половине игры забивали только хозяева – Бенсебайни и Тюрам - 4:2.

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Это второе подряд поражение Дортмунда в последних турах бундеслиги.