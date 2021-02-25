Хацкевич снова хочет тренировать "Динамо"

Александр Хацкевич 2 сезона возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич не прочь снова возглавить киевскую команду.

После не выхода в Лигу чемпионов сезона 2019/2020 Хацкевича уволили из "Динамо". В конце 2019-го он возглавил российский "Ротор".

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"Работа в "Динамо"? Период был непростой, но со временем все успокоилось. В любом месте работы, если ты работаешь в той области, в которой необходимо давать результат, ответственность и давление присутствуют. Но это дело, которое ты выбрал, и о выборе ты не жалеешь.

Если бы пригласил Игорь Суркис, пошел бы в "Динамо" еще раз? Думаю, разговор можно было бы выстраивать несколько иначе, особенно в отношении требований, но почему бы и нет?" - отметил Хацкевич в эфире YouTube-канала Sportarena TV.

Александр Хацкевич начал свою тренерскую карьеру в Беларуси. Возглавлял молодежную команду киевского "Динамо", сборную Беларуси. На посту тренера "Динамо" проработал 2 года. За это время выиграл 2 Суперкубка Украины.