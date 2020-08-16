Александр Хацкевич более 2 лет был тренером "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поддержал протесты в Беларуси.

По словам белорусского наставника, за противоправные действия против собственного народа нужно будет отвечать.

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили о пассивности, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы - сильный и смелый народ.

Действия - ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано - и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже коснулась. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, били ", - сказал Хацкевич в комментарии белорусской "Трибуне".

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Александр Хацкевич провел 38 матча за сборную Беларуси. С 2014 по 2016 год возглавлял национальную команду Беларуси. Сейчас работает главным тренером российского "Ротора".