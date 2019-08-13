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вторник, 13 августа 2019 23:38

Хацкевич обсудит свою отставку из Суркисом

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Хацкевич обсудит свою отставку из Суркисом
Хацкевич за три года ни разу не вывел "Динамо" в Лигу чемпионов

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал возможность своей отставки.

Об этом передает "Трибуна".

"Если не сдать первый экзамен – ко второму могут и не допустить. Все будет зависеть от президента", – сказал Хацкевич.

"Динамо" сыграло в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ с "Брюгге" вничью и покинуло турнир.

- Начали агрессивно, здорово, забили быстрый мяч. Таким был план на игру. Говорили, что не нужно останавливаться, нужно высоко встречать, но опять начали делать не шаг вперед, а шаг назад. Три мяча дома забили, но индивидуальные ошибки все перечеркнули.

- Через сколько лет мы построим команду, которая будет играть в Лиге чемпионов?

Каждый год какие-то надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. Это все опытные ребята. Играют в своих сборных. Я ребятам сказал, что они полностью отдавались, но есть определенный уровень мастерства. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать больше, чем ты умеешь. Характер и борьба присутствовала, но есть еще и технические моменты. Такие ошибки, которые они допускали, не подлежат никакой критике. В основном это моя вина. Нужно было больше задействовать других футболистов, дать отдохнуть Кадару. Он умеет отдать первый пас, но сегодня было видно, что играл очень медленно. Нужно все переосмыслить каждому футболисту. Они должны работать над собой, чтобы стать сильнее.

- Вы заменили Вербича, потому что он устал? Замена Шепелева была риском, но перед этим удалили Бурду. Думали поменять кого-то другого?

Ему казалось, что он еще может играть, но было видно - Вербич плохо бегает. Беньямин попал в такую ситуацию, когда не успевал иди вперед и возвращаться назад. Может, быть, можно было его оставить, и играть только на атаку, но 77-й "Брюгге" активно подключался к атакам еще при счете 2:1. Родригес был больше готов. Что касается замены после удаления, то она была запланирована заранее.

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"Динамо" сегодня сыграло вничью – 3:3 с "Брюгге"и покинуло Лигу чемпионов.

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