Хачериди вернется в чемпионат Украины - источник

Евгений Хачериди участвовал в Евро-2012 и Евро-2016 в составе сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев.

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди вернется в УПЛ.

Нынешняя команда украинского защитника "Динамо" Брест имеет финансовые проблемы, так Хачериди будет искать новую команду.

"Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне - брестского, Хачериди в это межсезонье будет искать новый клуб. Несмотря на то, что нынешний контракт заканчивается через год. Причина банальна - финансовое положение "Динамо" и проблемы с выплатами. Как вариант - можно прождать год и отсудить все в Палате споров ФИФА через пару лет. Но, кажется, этой весной в УПЛ еще одного возвращенца станет больше", - пишет "Динамо Киев Inside".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко, чтобы приобрести обладателя Кубка мира

В прошлом сезоне Евгений провел за "Динамо" Брест" 20 матчей во всех турнирах. В активе защитника выступления за "Волынь", киевское "Динамо" и греческий ПАОК.