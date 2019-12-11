"Гвардиола хочет всем доказать, что может побеждать и без больших денег"

В Манчестере Гвардиола дважды выигрывал титул чемпиона Англии

Руководство английского "Манчестер Сити" может закончить сотрудничество с главным тренером Хосепом Гвардиолой. В текущем чемпионате команда отстает на 14 очков от лидера - "Ливерпуль".

"Рациональная составляющая ситуации Манчестер Сити" одержал достаточно чемпионских титулов за последние семь лет - четыре. Поэтому для Хосепа Гвардиолы этот турнир не является приоритетным, - говорит главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. - "Сити" не собирался "сливать" чемпионат, но старт не удался, поэтому смысла бороться дальше нет. Место в Лиге чемпионов никуда не денется. Иррациональная: трансферная кампания клуба. Летом все говорили, что команде Гвардиолы нужен центральный защитник. Зато клуб купил опорника Родри. Получается парадокс: "МС" - богатый клуб, но имеет проблемы с комплектацией команды".

Зинченко на позиции левого защитника – кто бы в это поверил?

Эксперт изложил свою версию событий.

"Гвардиола - своеобразный человек со своими взглядами на футбол и собственными планами. Время от времени у него возникает желание, что-то доказать другим. Например, Зинченко на позиции левого защитника. Я думаю, что на это никто бы не поверил. Сейчас много разговоров о то, что каждый тренер может построить сильную команду, если клуб дает ему кучу денег на это. Как по мне, Гвардиолу это получает. Пеп хочет доказать, что он может работать не только со звездами, приобретенными за огромные деньги, но и быть успешным с малоизвестными футболистами.

Гвардиола так категорически опровергает информацию, что он может покинуть "Сити", он действительно может уйти. Пеп больше не проводил на одном месте более 4 сезона. Если подходить с всего с позиции логики, то ему никуда не нужно идти. Полное взаимопонимание с руководителями клуба по всем вопрос. На важных должностях в клубе работают его друзья, такие как Чики Беґиристайн знакомый еще по работе в "Барселоне". В этой ситуации Гвардиоле не нужно ничего менять. Но сам тренер может пойти самостоятельно в никуда, взяв на сезон паузу и рассматривая предложения от других команд. Бесспорно. Что эти предложения будут".

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Сегодня "Манчестер Сити" сыграет в Загребе против местного "Динамо" в Лиге чемпионов. Матч для "МС" не имеет турнирного значения - команда обеспечила себе первое место в группе. Если не проигрывает в Загребе, "Шахтеру" достаточно будет ничьей в домашнем матче против "Аталанты", чтобы пройти в 1/8 финала.