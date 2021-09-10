Гризманн сменил имидж после перехода в "Атлетико"

Гризманн начал забивать с новой прической. Фото: Reuters

Форвард 30-летний Антуан Гризманн сменил прическу после возвращения в "Атлетико".

Француз подстригся перед презентацией в мадридском клубе. Теперь у него короткая стрижка.

В "Барселоне" Гризманн играл с длинными волосами. Он вернулся в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси превзошел достижение Пеле

В пятом туре отбора на Кубок мира сборная Франции победила команду Финляндии – 2:0. Оба мяча забил Антуан Гризманн. Франция лидирует в группе с 12 зачетными баллами. У Украины пять и она вторая.