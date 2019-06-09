Гризманн перейдет в ПСЖ

Лидер "Атлетико" Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит карьеру на родине.
Гризманн договорился о переходе в "ПСЖ". По информации footballhd-news.com, 28-летний форвард сборной Франции договорился о своем переходе в "ПСЖ".
Сообщается, что футболист уже провел встречу с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и дал ему свое согласие на трансфер.
Таким образом, Гризманн должен заменить Эдинсона Кавани, который, скорее всего, покинет команду.
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Сумма трансфера должна составить 120 миллионов евро.
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