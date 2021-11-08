Григорчук возвращается в чемпионат Украины

Роман Григорчук выигрывал чемпионаты Беларуси и Казахстана. Фото: "Шахтер" Солигорск

Бывший тренер "Черноморца" Роман Григорчук вернется в чемпионат Украины после семи лет отсутствия.

Григорчук станет тренером коваловского "Колоса", сообщает "Динамо Киев Inside".

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Переговоры владельца "Колоса" Андрея Засухи и тренер находятся на завершающей стадии, поэтому наставник может возглавить клуб из Ковалевки уже в ближайшие дни.

С 2014 года "Колос" возглавлял Руслан Костышин, с которым кузнецы прошли путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области до клуба уровня УПЛ и участника еврокубков. После его отставки обязанности главного тренера исполнял его ассистент Сергей Кузнецов, а на матч с "Шахтером" "Колос" вышел под руководством Ярослава Вишняка.

Роман Григорчук известен своей работой с "Металлургом" Запорожья, "Черноморцем", "Габалой" и "Астаной". Последним местом работы тренера был солигорский "Шахтер", с которым он выиграл чемпионат Беларуси. В турнирной таблице "Колос" занимает 11 место. В следующем туре команда сыграет против "Десны". Последним клубом Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле 2021 года, и с этого времени оставался без работы.