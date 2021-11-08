Григорчук возвращается в чемпионат Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 342
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 3996
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2349
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2943
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9981
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1638
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5445
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4050
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
В Польше забили эпичный автогол
В Польше забили эпичный автогол
Я стал жертвой желания Месси — Ибрагимович забил 400 голов
Я стал жертвой желания Месси — Ибрагимович забил 400 голов
Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. "Шахтер" обыграл "Колос"
Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. "Шахтер" обыграл "Колос"
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8640
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 855
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1089
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6966
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 459
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 11:23

Григорчук возвращается в чемпионат Украины

  Комментировать
Григорчук возвращается в чемпионат Украины
Роман Григорчук выигрывал чемпионаты Беларуси и Казахстана. Фото: "Шахтер" Солигорск

Бывший тренер "Черноморца" Роман Григорчук вернется в чемпионат Украины после семи лет отсутствия.

Григорчук станет тренером коваловского "Колоса", сообщает "Динамо Киев Inside".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меньше, чем в сборной. Назвали зарплату Шевченко у "Дженоа"

Переговоры владельца "Колоса" Андрея Засухи и тренер находятся на завершающей стадии, поэтому наставник может возглавить клуб из Ковалевки уже в ближайшие дни.

С 2014 года "Колос" возглавлял Руслан Костышин, с которым кузнецы прошли путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области до клуба уровня УПЛ и участника еврокубков. После его отставки обязанности главного тренера исполнял его ассистент Сергей Кузнецов, а на матч с "Шахтером" "Колос" вышел под руководством Ярослава Вишняка.

Роман Григорчук известен своей работой с "Металлургом" Запорожья, "Черноморцем", "Габалой" и "Астаной". Последним местом работы тренера был солигорский "Шахтер", с которым он выиграл чемпионат Беларуси.

В турнирной таблице "Колос" занимает 11 место. В следующем туре команда сыграет против "Десны".

Последним клубом Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле 2021 года, и с этого времени оставался без работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Григорчук возвращается в чемпионат Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 5 Просмотров: 15264
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10639
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9981
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 9891
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 8604
Спорт
Остался без ключевого ассистента. Стало известно, кто будет помогать Шевченко в "Дженоа"
Остался без ключевого ассистента. Стало известно, кто будет помогать Шевченко в "Дженоа" Просмотров: 234
Второй брак дал трещину. Легендарный динамовец развелся с женой
Второй брак дал трещину. Легендарный динамовец развелся с женой Просмотров: 1098
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
 Просмотров: 207
Шапаренко обвинили в расизме
Шапаренко обвинили в расизме Просмотров: 945
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
5
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
Голосов: 383
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть