Греческий клуб выразил соболезнования украинскому футболисту в связи с гибелью жены

Греческий футбольный клуб АЕК выразил соболезнования Олегу Данченко, жена которого погибла в трагическом ДТП.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице команды в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
"Руководство ФК АЕК и семья "желто-черных" выражают свою скорбь из-за трагического события, которое произошло с футболистом нашей команды Олегом Данченко.
Выражаем искренние соболезнования в эти очень трудные времена", - говорится в заявлении клуба.
При этом новый клуб Данченко, которым стала луганская "Заря", пока молчит о происшествии. На официальном сайте просто сказано, что Олег подписал арендный контракт.
"Заря" объявила о подписании Олега Данченко вчера. Права на игрока принадлежат греческому АЕКу.
Данченко выступал за "Черноморец" и "Шахтер", а также ряд российских клубов.
Виктория и Олег поженились летом 2020 года.
Комментарии