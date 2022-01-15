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суббота, 15 января 2022 08:31

Греческий клуб выразил соболезнования украинскому футболисту в связи с гибелью жены

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Греческий клуб выразил соболезнования украинскому футболисту в связи с гибелью жены
Виктория и Олег Данченко Фото: instagram.com/meuwmiu

Греческий футбольный клуб АЕК выразил соболезнования Олегу Данченко, жена которого погибла в трагическом ДТП.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице команды в Facebook.

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"Руководство ФК АЕК и семья "желто-черных" выражают свою скорбь из-за трагического события, которое произошло с футболистом нашей команды Олегом Данченко.

Выражаем искренние соболезнования в эти очень трудные времена", - говорится в заявлении клуба.

При этом новый клуб Данченко, которым стала луганская "Заря", пока молчит о происшествии. На официальном сайте просто сказано, что Олег подписал арендный контракт.

"Заря" объявила о подписании Олега Данченко вчера. Права на игрока принадлежат греческому АЕКу.

Данченко выступал за "Черноморец" и "Шахтер", а также ряд российских клубов.

Виктория и Олег поженились летом 2020 года.

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